POL-MTK: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung vom 18.09.2025

(pa)Die Öffentlichkeitsfahndung vom 18.09.2025, 12:45 Uhr, nach dem 57-Jährigen wird zurückgenommen. Er konnte wohlbehalten durch die Polizei angetroffen werden.
