PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung vom 18.09.2025

Hofheim (ots)

Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

(pa)Die Öffentlichkeitsfahndung vom 18.09.2025, 12:45 Uhr, nach dem 57-Jährigen wird zurückgenommen. Er konnte wohlbehalten durch die Polizei angetroffen werden.

Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell