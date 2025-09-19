POL-FR: Lörrach: Demonstrationsgeschehen im Stadtgebiet Lörrach

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 18.09.2025, gegen 19:30 Uhr wurden dem Polizeirevier Bad Säckingen zwei Graffiti-Sprayer an einer Hütte in Grunholz gemeldet. Ein Zeuge konnte die beiden Tatverdächtigen bis in ein Wohngebiet verfolgen. Im Rahmen der Fahndung kam einer der vermeintlichen Täter zu den Einsatzkräften und teilte mit, die Situation aufklären zu können. Er selbst habe eine mit Graffiti verschmierte Tür ...

