POL-FR: Lörrach: Demonstrationsgeschehen im Stadtgebiet Lörrach
Freiburg (ots)
Aufgrund verschiedener Veranstaltungen und Versammlungen anlässlich des "Tages der Demokratie" am morgigen Samstag, 20.09.2025, im Stadtgebiet Lörrach wird die Pressestelle des Polizeipräsidiums Freiburg unter der Telefonnummer 0761 882-1019 für Medienschaffende erreichbar sein.
ak
