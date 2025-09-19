PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Demonstrationsgeschehen im Stadtgebiet Lörrach

Freiburg (ots)

Aufgrund verschiedener Veranstaltungen und Versammlungen anlässlich des "Tages der Demokratie" am morgigen Samstag, 20.09.2025, im Stadtgebiet Lörrach wird die Pressestelle des Polizeipräsidiums Freiburg unter der Telefonnummer 0761 882-1019 für Medienschaffende erreichbar sein.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

