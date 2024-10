POL-PPTR: Holztransporte mit deutlicher Überladung in der Eifel unterwegs

Polizeipräsidium Trier

Holztransporte mit deutlicher Überladung in der Eifel unterwegs

Heisdorf/Habscheid/BAB A-60

Bei Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs durch Beamte der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier wurden am gestrigen Morgen gleich zwei deutlich überladene Holztransporte auf dem Weg zum Sägewerk gestoppt. Zunächst wurde auf der BAB A-60 in der Nähe von Heisdorf ein Holztransport gestoppt, wo bereits die enorme Masse der geladenen Fichtenstämme auf eine Überladung schließen ließ. Bei einer Verwiegung auf einer nahegelegenen Waage wurde anschließend ein Gesamtgewicht von knapp 54 Tonnen festgestellt. Dies bedeutet eine Überladung von über 34%. Kaum hatte man die Kontrolle des ersten Holztransportes abgeschlossen, stoppten die Beamten einen weiteren mit Fichtenstämmen beladenen Holztransport auf der Landstraße bei Habscheid. Auch hier ließ die Masse der Fichtenstämme bereits eine Überladung erahnen und dieser Verdacht bestätigte sich dann auch bei einer Verwiegung auf einer nahegelegenen Waage mehr als deutlich. Denn bei diesem Holztransport wurde ein Gesamtgewicht von über 60 Tonnen festgestellt. In diesem Falle bedeutet dies eine Überladung von mehr als 50%. Beide Holztransporte wurden auf dem Weg zu einem Sägewerk in Belgien gestoppt. Die Weiterfahrt wurde in beiden Fällen umgehend untersagt und die Holztransporte mussten ihre Fichtenstämme an geeigneter Örtlichkeit bis zur Hälfte jeweils um- bzw. abladen und konnten danach ihre Weiterfahrt fortsetzen. Die Fahrer erwartet nun ein hohes Bußgeld und die Unternehmen jeweils ein Verfahren wonach der Frachterlös eingezogen werden kann.

