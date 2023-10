POL-BO: Verkehrsunfall - Herner (68) schwer verletzt

Bochum (ots) - Ein 13-jähriges Mädchen wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 27. Oktober, in Bochum schwer verletzt. Gegen 18.20 Uhr befuhr eine Autofahrerin (33, aus Bochum) die Straße "Am Neggenborn" in Richtung Baroper Straße. Zeitgleich hielt auf der anderen Straßenseite in Höhe der Hausnummer 32 ein Linienbus an der Haltestelle. Nach aktuellem ...

mehr