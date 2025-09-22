Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Fußgängerin von vorbeifahrendem Pkw erfasst und verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitagnachmittag, 19.09.2025, gegen 15:45 Uhr ereignete sich in der Haslacher Straße auf Höhe der Bushaltestelle «Marienmattenweg» ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll eine 42 Jahre alte Autofahrerin die Haslacher Straße befahren haben. Auf Höhe der Bushaltestelle «Marienmattenweg» befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Linienbus, aus welchem eine 23-jährige Insassin ausgestiegen war. Die Frau habe wohl die Fahrbahn überqueren wollen und sei hierfür hinter dem Linienbus hervorgetreten.

Hierbei wurde die 23-Jährige vom Auto der 42 Jahre alten Frau gestriffen und stürzte zu Boden. Die Fußgängerin erlitt diverse Verletzungen und musste anschließend durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik transportiert werden.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Verkehrsunfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache.

