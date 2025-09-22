Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mountainbike-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Am Sonntagmittag, 21.09.2025, gegen 14:20 Uhr verletzte sich ein 13-Jähriger bei einer Ausfahrt mit dem Mountainbike im Bereich des Roßkopfes in Freiburg schwer.

Der Junge hatte gemeinsam mit seinem Vater eine Mountainbike-Tour rund um den Roßkopf unternommen. Beim Befahren des «Baden to Bone»-Trails stürzte der 13-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu.

Aufgrund des vorherrschenden Geländes musste ein Notarzt mittels Seilwinde vom Rettungshubschrauber zur Unglücksstelle abgelassen werden. Die Bergung des Verletzten erfolgte durch Einsatzkräfte der Bergwacht. Der 13-Jährige wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein Freiburger Krankenhaus transportiert.

Die Verkehrspolizei Freiburg ermittelt nun die Ursachen des Unfalls.

