Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrolle endet vorm Haftrichter

Erfurt (ots)

~ Am Freitagnachmittag wurde durch Beamte des Inspektionsdienstes Süd ein Pkw Ford einer Verkehrskontrolle unterzogen. Am Steuer des Vehikels befand sich hierbei ein 39-jähriger Mann aus Arnstadt.

Während der Kontrolle wurde bekannt, dass der Fahrzeuglenker nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da das Auftreten und das Verhalten des Mannes stark auf einen Konsum von Betäubungsmitteln schließen ließ, wurde mit ihm ein Drogentest durchgeführt. Dieser bestätigte die Vermutung der Beamten und verwies auf die vorherige Einnahme chemischer Drogen.

Bei der weiteren Kontrolle wurde festgestellt, dass neben dem Fahrer auch der Ford nicht den verkehrsrechtlichen Vorschriften entsprach. Neben der fehlenden Zulassung konnte auch kein bestehender Versicherungsschutz nachgewiesen werden. Dem nicht genug, waren am Pkw Kennzeichentafeln angebracht, die ursprünglich zu einem anderen Fahrzeug gehörten.

Die größte "Überraschung" wartete aber am Ende der Kontrolle auf die Beamten. Der Arnstädter übergab einen Stoffbeutel in dem sich verschiedene Drogen befanden, welche jeweils den Wert der geringen Menge überschritten. Aufgrund des Konvolutes an verwirklichten Straftaten wurde der 39-Jährige vorläufig festgenommen. Die am Folgetag staatsanwaltschaftlich initiierte Haftrichtervorführung nahm für den Beschuldigten jedoch einen positiven Verlauf. Nach seiner Anhörung und der Bewertung des Sachverhaltes wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. (TK)~

