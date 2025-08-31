PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrolle endet vorm Haftrichter

Erfurt (ots)

~ Am Freitagnachmittag wurde durch Beamte des Inspektionsdienstes Süd ein Pkw Ford einer Verkehrskontrolle unterzogen. Am Steuer des Vehikels befand sich hierbei ein 39-jähriger Mann aus Arnstadt.

Während der Kontrolle wurde bekannt, dass der Fahrzeuglenker nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da das Auftreten und das Verhalten des Mannes stark auf einen Konsum von Betäubungsmitteln schließen ließ, wurde mit ihm ein Drogentest durchgeführt. Dieser bestätigte die Vermutung der Beamten und verwies auf die vorherige Einnahme chemischer Drogen.

Bei der weiteren Kontrolle wurde festgestellt, dass neben dem Fahrer auch der Ford nicht den verkehrsrechtlichen Vorschriften entsprach. Neben der fehlenden Zulassung konnte auch kein bestehender Versicherungsschutz nachgewiesen werden. Dem nicht genug, waren am Pkw Kennzeichentafeln angebracht, die ursprünglich zu einem anderen Fahrzeug gehörten.

Die größte "Überraschung" wartete aber am Ende der Kontrolle auf die Beamten. Der Arnstädter übergab einen Stoffbeutel in dem sich verschiedene Drogen befanden, welche jeweils den Wert der geringen Menge überschritten. Aufgrund des Konvolutes an verwirklichten Straftaten wurde der 39-Jährige vorläufig festgenommen. Die am Folgetag staatsanwaltschaftlich initiierte Haftrichtervorführung nahm für den Beschuldigten jedoch einen positiven Verlauf. Nach seiner Anhörung und der Bewertung des Sachverhaltes wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. (TK)~

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 7443 0
E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 30.08.2025 – 07:21

    LPI-EF: Radlader entwendet

    Erfurt (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen ein Radlader im Erfurter Ortsteil Niedernissa. Die Baumaschine des Typs "Terex" hat einen Wert von circa 12.000,- Euro. Auf welche Art und Weise der Radlader vom Tatort entwendet wurde ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd unter Angabe des Aktenzeichens 0225386/2025 entgegen. (TK) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 09:24

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Graffit-Schmierereien in Kölleda

    Landkreis Sömmerda (ots) - In der Nacht zu Freitag beschmierten Unbekannte in Kölleda den Fahrbahnbelag mit Graffiti. Gegen 01:45 Uhr stellten Zeugen in der Erfurter Straße zwei Männer fest, die mit weißer Sprühfarbe Schriftzüge auf die Fahrbahn aufbrachten. Auf einer Fläche von mehreren Quadratmetern hinterließen die Täter verschiedene Parolen. Offenbar wurden sie bei der Tat gestört, da ein Schriftzug ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 09:24

    LPI-EF: Polizei beendet unerlaubtes Kraftfahrzeugrennen in Erfurt

    Erfurt (ots) - Donnerstagnachmittag beendete eine Polizeistreife in Erfurt ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Gegen 14:45 Uhr standen ein 32-jähriger Skoda-Fahrer und ein 28-jähriger VW-Fahrer an einer roten Ampel in der Leipziger Straße nebeneinander. Als die Ampel auf Grün schaltete, beschleunigten beide Männer ihre Autos stark und lieferten sich ein Rennen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren