Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radlader entwendet

Erfurt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen ein Radlader im Erfurter Ortsteil Niedernissa. Die Baumaschine des Typs "Terex" hat einen Wert von circa 12.000,- Euro. Auf welche Art und Weise der Radlader vom Tatort entwendet wurde ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd unter Angabe des Aktenzeichens 0225386/2025 entgegen. (TK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 7443 0
E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

