Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Graffit-Schmierereien in Kölleda

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Freitag beschmierten Unbekannte in Kölleda den Fahrbahnbelag mit Graffiti. Gegen 01:45 Uhr stellten Zeugen in der Erfurter Straße zwei Männer fest, die mit weißer Sprühfarbe Schriftzüge auf die Fahrbahn aufbrachten. Auf einer Fläche von mehreren Quadratmetern hinterließen die Täter verschiedene Parolen. Offenbar wurden sie bei der Tat gestört, da ein Schriftzug unvollständig blieb. Der Straßenasphalt wurde erheblich verschmutzt, die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bezifferbar. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die gegen 01:45 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Erfurter Straße gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0224968 zu melden. (DS)

