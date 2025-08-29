PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Graffit-Schmierereien in Kölleda

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Freitag beschmierten Unbekannte in Kölleda den Fahrbahnbelag mit Graffiti. Gegen 01:45 Uhr stellten Zeugen in der Erfurter Straße zwei Männer fest, die mit weißer Sprühfarbe Schriftzüge auf die Fahrbahn aufbrachten. Auf einer Fläche von mehreren Quadratmetern hinterließen die Täter verschiedene Parolen. Offenbar wurden sie bei der Tat gestört, da ein Schriftzug unvollständig blieb. Der Straßenasphalt wurde erheblich verschmutzt, die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bezifferbar. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die gegen 01:45 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Erfurter Straße gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0224968 zu melden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 09:24

    LPI-EF: Polizei beendet unerlaubtes Kraftfahrzeugrennen in Erfurt

    Erfurt (ots) - Donnerstagnachmittag beendete eine Polizeistreife in Erfurt ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Gegen 14:45 Uhr standen ein 32-jähriger Skoda-Fahrer und ein 28-jähriger VW-Fahrer an einer roten Ampel in der Leipziger Straße nebeneinander. Als die Ampel auf Grün schaltete, beschleunigten beide Männer ihre Autos stark und lieferten sich ein Rennen. ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 09:23

    LPI-EF: Berauschten Autofahrer erwischt

    Erfurt (ots) - In der Nacht zu Freitag stoppte eine Polizeistreife in Erfurt einen 40-jährigen Nissan-Fahrer. Er war gegen 01:45 Uhr in der Straße Am Roten Berg unterwegs gewesen, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Bei der Verkehrskontrolle zeigte der Mann Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht der Polizisten, da er positiv auf die Einnahme von Cannabis reagierte. Für den ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 09:22

    LPI-EF: Dacia aufgebrochen und ausgeräumt

    Erfurt (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlugen Unbekannte in der Essener Straße in Erfurt die Seitenscheibe eines geparkten Dacia ein. Die Täter gelangten so in das Fahrzeuginnere und stahlen ein Navigationssystem sowie Motorradzubehör im Wert von etwa 600 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren