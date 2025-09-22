POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Bäckerei mit vorläufiger Festnahme

Freiburg (ots) - Mit ihrem Fiat Punto befuhr am Sonntag, 21.09.2025 gegen 23.50 Uhr eine 46 Jahre alte Frau die L143 aus Richtung Nollingen kommend in Fahrtrichtung Turbinenkreisel. Auf Höhe eines Blumengeschäftes beabsichtigte sie an der dortigen Einmündung nach links abzubiegen. Dabei kam sie vermutlich auf Grund ihrer Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Dieses ...

