POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Bäckerei mit vorläufiger Festnahme
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 21.09.2025 gegen 19.45 Uhr verschaffte sich ein 23 Jahre alter Mann gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum einer Bäckerei auf dem Friedrichplatz. In der Backstube entwendete er aus einer Kasse einen kleineren Münzgeld Betrag. Der 23-Jährige konnte vor Ort vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040).
md/ce
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell