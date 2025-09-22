Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mit spitzem Gegenstand grauen BMW in der Scheffelstraße beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen Freitag, 19.09.2025, 21.00 Uhr und Samstag, 20.09.2025, 19.20 Uhr, durch Einritzen von Buchstaben und Zeichen, einen in der Scheffelstraße am Straßenrand geparkten BMW. Der BMW stand in Höhe der Hausnummer 18 und hat Beschädigungen im Bereich der vorderen Stoßstange. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Scheffelstraße gemacht haben und/ oder Hinweise zum Verursacher geben können.

md/ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell