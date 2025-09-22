PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mit spitzem Gegenstand grauen BMW in der Scheffelstraße beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen Freitag, 19.09.2025, 21.00 Uhr und Samstag, 20.09.2025, 19.20 Uhr, durch Einritzen von Buchstaben und Zeichen, einen in der Scheffelstraße am Straßenrand geparkten BMW. Der BMW stand in Höhe der Hausnummer 18 und hat Beschädigungen im Bereich der vorderen Stoßstange. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Scheffelstraße gemacht haben und/ oder Hinweise zum Verursacher geben können.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 12:48

    POL-FR: Rheinfelden: Versuchter Aufbruch von Opferstock

    Freiburg (ots) - Zwei unbekannte junge Männer versuchten am Samstag, 20.09.2025 zwischen 13.40 Uhr und 14.00 Uhr gewaltsam einen Opferstock in einer Kirche in der Friedrichstraße aufzubrechen. Dies gelang den Unbekannten nicht und sie verließen unverrichteter Dinge die Kirche. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. md/ce Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 12:47

    POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Bäckerei mit vorläufiger Festnahme

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 21.09.2025 gegen 19.45 Uhr verschaffte sich ein 23 Jahre alter Mann gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum einer Bäckerei auf dem Friedrichplatz. In der Backstube entwendete er aus einer Kasse einen kleineren Münzgeld Betrag. Der 23-Jährige konnte vor Ort vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Polizeirevier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren