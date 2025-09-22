PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Ford Kuga auf Parkplatz von Lebensmittelmarkt angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte am Samstag, 20.09.2025 zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr mit einen geparkten Ford Kuga, welcher auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Nollinger Straße geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Parkplatz. Aufgrund der Lackspuren wird von einem weißen Verursacherfahrzeug ausgegangen. Der Sachschaden am Ford wurde vermutlich beim Ausparken verursacht und beläuft sich auf rund 2500 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

