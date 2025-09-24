Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250924 - 0982 Frankfurt - Nordend: Brand einer Gaststätte

Frankfurt (ots)

(di) Gestern (23. September 2025) ereignete sich zur Nachtzeit ein Brand an einem Mehrfamilienhaus im Oeder Weg. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Personen wurden nicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen entstand das Feuer im Außenbereich einer im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses befindlichen Gaststätte. Das Feuer griff auf eine Wohnung im 1. Obergeschoss über, konnte jedoch durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Zuvor hatten Einsatzkräfte alle Bewohner des Hauses evakuiert.

Der derzeitige Ermittlungsstand deutet darauf hin, dass das Feuer aufgrund eines technischen Defektes im Außenbereich ausgebrochen ist. Die abschließenden Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell