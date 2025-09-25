Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250925- 0984 Frankfurt- Fechenheim: 17- Jähriger angegriffen- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Mittwochabend (24. September 2025) griffen 3 junge Männer einen 17-Jährigen an und verletzten ihn. Die Polizei sucht Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge, hielt sich der 17-Jährige gegen 19:00 Uhr im Bereich der Helmut-Sittler-Promenade/ Fechenheimer Leinpfad am Fechenheimer Mainufer auf.

Hier sprachen ihn die drei bislang unbekannten Täter an und verwickelten ihn in ein Gespräch, welches schnell in einen körperlichen Angriff überging. So zog der erste Täter einen großen messerähnlichen Gegenstand und führte Schwingbewegungen in Richtung des 17-Jährigen aus, welcher hierdurch an den Unterarmen verletzt wurde.

Der zweite Täter präsentierte eine Schreckschusswaffe und gab mehrere Schüsse in die Luft ab. Auch der dritte Täter wirkte auf den jungen Mann ein, indem er ihn mit einer Glasflasche am Kopf verletzte.

Anschließend flüchteten die drei Täter in nördliche Richtung. Hierbei teilten sie sich auf, sodass einer in Richtung Hanauer Landstraße lief und zwei in Richtung der Haltestelle "Schießhüttenstraße".

Der 17- Jährige wurde von zwei hinzukommenden Zeuginnen erstversorgt, welche ebenfalls den Notruf verständigten.

Der 17- Jährige wurde in einem umliegenden Krankenhaus behandelt und anschließend nach Hause gebracht.

Die Täter werden beschrieben wie folgt:

Täter 1:

Männlich, ca. 175-180 cm groß, ca. 17- 19 Jahre alt, schmale Statur, westasiatisches Erscheinungsbild, sprach mit Akzent; bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzer Hose, trug Turnschuhe der Marke "Nike" und führte einen großen messerähnlichen Gegenstand mit sich

Täter 2:

Männlich, ca. 175-180 cm groß, ca. 17- 19 Jahre alt, schmale Statur, westasiatisches Erscheinungsbild; bekleidet mit beiger Jacke, schwarzer Hose, trug Turnschuhe der Marke "Nike" und führte eine Schreckschusswaffe mit sich

Täter 3:

Männlich, ca. 175 cm groß, ca. 17- 19 Jahre alt, schmale Statur, westasiatisches Erscheinungsbild; bekleidet mit schwarzer Jacke mit Kapuze und einer Basecap; er führte eine Glasflasche mit sich

Die Polizei bittet Zeugen, die den Sachverhalt oder die Täter beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 069/ 755 55408 oder über E.Mail unter k54.ppffm@polizei.hessen.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell