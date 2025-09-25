Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250925 - 0987 Bad Homburg - Frankfurt: Nach Polizisten und Streifenwagen getreten

Frankfurt (ots)

(rü)Eine Frau hat am Mittwochabend in Frankfurt und Bad Homburg nach Polizisten und einem Streifenwagen getreten. Der Bad Homburger Polizei wurde gegen 18.30 Uhr eine pöbelnde und schreiende Frau im Bereich des Bad Homburger Bahnhofs gemeldet.

Die entsandte Streife traf eine aggressive 29-jährige Frau aus Frankfurt an. Die Polizisten konnten die Frau beruhigen und fuhren sie zur U-Bahnhaltestelle in der Frankfurter Riedbergallee, um ihr den Heimweg zu erleichtern. Nachdem die Frau ausgestiegen war, drehte sie sich unvermittelt um und trat gegen den Außenspiegel des Streifenwagens und die beiden Beamten. Die Polizisten mussten sie zu Boden bringen und fesseln, auch hierbei schlug und trat sie nach ihnen. Die Frau wurde für die notwendigen polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle in Bad Homburg gebracht. Im Anschluss wurde sie einer Fachklinik zugeführt, da sie sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmestand befand. Die beiden Beamten wurden zwar verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Am Streifenwagen entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

