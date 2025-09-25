PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 250925 - 0986 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(rü) In der heutigen Nacht (25. September 2025) kam es im Bahnhofsviertel zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ein 27-Jähriger wurde festgenommen.

Gegen 01:40 Uhr wollte eine Polizeistreife einen Mann in der Moselstraße kontrollieren. Auf Grund des Verhaltens des Mannes, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, mussten die kontrollierenden Polizisten dem 27-Jährigen Handschellen anlegen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde der Mann zusehends aggressiver und trat nach den eingesetzten Beamten.

Er wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in das Polizeipräsidium verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



