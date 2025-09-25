Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250925 - 0986 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(rü) In der heutigen Nacht (25. September 2025) kam es im Bahnhofsviertel zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ein 27-Jähriger wurde festgenommen.

Gegen 01:40 Uhr wollte eine Polizeistreife einen Mann in der Moselstraße kontrollieren. Auf Grund des Verhaltens des Mannes, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, mussten die kontrollierenden Polizisten dem 27-Jährigen Handschellen anlegen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde der Mann zusehends aggressiver und trat nach den eingesetzten Beamten.

Er wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in das Polizeipräsidium verbracht.

