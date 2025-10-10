Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Verletzter E-Scooter Fahrer nach Verkehrsunfall

Voerde (ots)

Am Donnerstag, den 09.10.2025, gegen 07:20 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße in Höhe des Geschäfts "Manni's Futterstube" zu einem Zusammenstoß zwischen einem 17- jährigen E-Scooter Fahrer und einem unbekannten Fahrradfahrer.

Die beiden Fahrzeugführer kamen sich auf dem Fahrradweg entgegen und stießen zusammen. Bei der Kollision stürzten beide zu Boden, wobei sich der 17- Jährige leicht verletzte.

Den Verunfallten kamen ein Mann und eine Frau zur Hilfe. Der unbekannte Radfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es soll sich um einen Jugendlichen mit einem silbernen Fahrrad gehandelt haben.

Zeugen des Unfalls, sowie die beiden unbekannten Helfer, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 in Verbindung zu setzen.

/eg Ref. 251009-1000

