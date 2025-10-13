PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Tödlicher Verkehrsunfall mit Vollsperrung der Bundesstraße 58

Wesel (ots)

Am Montagmorgen, den 13.10.2025, gegen 00:15 Uhr befuhr ein 73-jähriger Mann aus Borken, die Bundesstraße 58 (Freudenbergstraße) aus Richtung Schermbeck in Fahrtrichtung BAB A31. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und der Pkw kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrzeugführer, der sich alleine im Fahrzeug befand, wurde bei dem Unfall schwerstverletzt und mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus in Gelsenkirchen zugeführt, wo er seinen schweren Verletzungen erlag. Die B58 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 04.45 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Die Kreispolizeibehörde Wesel wurde bei der Unfallaufnahme durch ein spezielles Unfallaufnahme-Team aus Essen unterstützt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1122
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

