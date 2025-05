Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250523 - 0548 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach Streitigkeiten

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (22. Mai 2025) kam es an der Hauptwache zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 20:45 Uhr gerieten mehrere Personen an der Hauptwache zunächst in eine verbale und später in eine körperliche Auseinandersetzung. Die gerade anwesende Stadtpolizei nahm einen 46-jährigen fest, der kurze Zeit später an eine eintreffende Funkstreife übergeben wurde .

Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.

