Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Unbekannte Personen begehen Sachbeschädigung in ehemaligem Ladenlokal

Voerde (ots)

Unbekannte Personen haben in einem leerstehenden Ladenlokal an der Straße Alnwicker Ring eine Sachbeschädigung begangen. Am Sonntag (12.10.) gegen 18:00 Uhr meldete ein 47-jähriger Mann Wasser im Keller des Gebäudes und eines nebenliegenden Mehrfamilienhauses.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich unbekannte Personen Zutritt zu dem ehemaligen Ladenlokal verschafft und versprühten dort den Inhalt mehrerer Feuerlöscher. Weiter wurden alle Wasserhähne aufgedreht, eine Toilette beschädigte und eine Außenkamera entwendet.

Wie genau die Personen ins Gebäude gekommen sind, ist noch unklar.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise auf mögliche beteiligte Personen geben können.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/251012-2106

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

