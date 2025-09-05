PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Betrunkener Autofahrer: Mann leistet Widerstand bei polizeilichen Maßnahmen

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Donnerstag (04.09.2025) wurde der Polizei gegen 20:25 Uhr eine Autofahrt unter Alkoholeinfluss gemeldet. Bei anschließenden polizeilichen Maßnahmen, leistete der Fahrer Widerstand gegen die Polizisten.

Eine Zeugin alarmierte die Polizei, als diese feststellte, dass ein 70 Jahre alter Mann aus Hessisch Oldendorf in der Paulstraße in Hessisch Oldendorf zunächst Alkohol konsumierte und anschließend umgehend mit seinem Pkw wegfuhr. Der Mann konnte durch die Polizisten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dort nahmen sie bei dem Senior Alkoholgeruch wahr, weshalb dem Mann zur Feststellung der Alkoholbeeinflussung zur Fahrzeit durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen werden sollte. Der 70-Jährige war uneinsichtig, widersetzte sich den Aufforderungen der Beamten und versuchte diese zu treten und zu schlagen. Die Polizisten wurden nicht verletzt.

Mit erheblichem Kraftaufwand gelang es den Beamten, den Senior für die Blutentnahme zur Dienststelle zu bringen. Das Ergebnis der Untersuchung steht aus. Der Mann wurde im Anschluss aus den Maßnahmen entlassen.

Er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

