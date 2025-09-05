Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Unfallflucht zwischen Hemeringen und Herkendorf

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Freitag (05.09.2025) kam es gegen 06:40 Uhr auf der Hemeringer Straßer in Hessisch Oldendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos und einer anschließenden Unfallflucht.

Nach aktuellen Erkenntnissen, befuhr ein 43 Jahre alter Mann aus Hessisch Oldendorf mit einem Pkw BMW der örtlichen Feuerwehr die Kreisstraße. Aus der entgegengesetzten Richtung näherte sich eine Dame in einem silbernen Nissan Micra. Der Nissan fuhr dabei so weit mittig, dass es zu einem Zusammenstoß der beiden Autos kam. An dem Pkw BMW wurde der Seitenspiegel beschädigt. Die Dame entfernte sich, ohne ihre Beteiligung an dem Unfall bekannt zu geben.

Der 43-Jährige konnte die Dame wenig später in ihrem Pkw erneut im Bereich Hemeringen feststellen, diese jedoch nicht identifizieren und verlor sie aus den Augen. Auch eine umgehend alarmierte Streifenbesatzung konnte die Fahrerin des Nissan Micra nicht mehr ausfindig machen.

Zeugen, die Angaben zu der unbekannten Verursacherin machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hessisch Oldendorf unter der Telefonnummer 05152/ 69872-0 zu melden.

