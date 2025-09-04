Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei: Indoor-Plantagen aufgefunden

Holzminden (ots)

Nachdem bei der Polizei Holzminden Hinweise auf zwei Indoor-Plantagen in Wohngebäuden angezeigt wurden, durchsuchten Ermittler der Polizei bereits im August 2025 Objekte in der Weserstraße in Heinsen und Stadtoldendorfer Straße in Lenne.

Nach aktuellen Erkenntnissen hatten bislang unbekannte Täter über das Internet Kontakt zu den Gebäudeinhabern aufgenommen und eine persönliche Beziehung hergestellt. Im weiteren Verlauf wurden durch die Täter in den Gebäuden die Indoor-Plantagen installiert und abgeerntet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Bei den Durchsuchungen wurden in den Gebäuden Reste von Cannabisplantagen aufgefunden. An beiden Standorten stellten die Ermittler umfangreiches Equipment zum Anbau von Cannabis fest. Nachdem die Polizei die Spurensicherung abgeschlossen hatte, gab die Staatsanwaltschaft Hildesheim die Gegenstände zur Vernichtung frei. Die Anlagen wurden durch die Polizei, welche durch die Technische Einsatzeinheit der Polizei Braunschweig unterstützt wurde, am Dienstag (02.09.2025) und Mittwoch (03.09.2025) abgebaut und entsorgt.

Rückfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu stellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell