FW-D: Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn - Eine Person schwer verletzt.

Dienstag, 07.10.2025, 19:23 Uhr, Charlottenstraße Ecke Oststraße, Stadtmitte.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn im Kreuzungsbereich. Durch den Aufprall mit der Straßenbahn verkeilte sich der PKW zwischen Straßenbahn und einer Laterne.

Dienstagabend um 19:23 Uhr meldete eine Person über den Notruf der Feuerwehr einen Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn im Kreuzungsbereich in Stadtmitte. Bereits fünf Minuten nach der Alarmierung trafen die ersten Einsatzkräfte an der Unfallstelle ein und bestätigten die Meldung. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein PKW mit einer Straßenbahn kollidiert. Der PKW wurde zwischen der Straßenbahn und einer Laterne eingeklemmt. Der Fahrer des PKWs wurde dadurch in seinem Fahrzeug eingeschlossen und verletzt und musste durch die Heckklappe von der Feuerwehr befreit werden. Ein Ersthelfer verletzte sich leicht an der Hand, als er mit dieser die Scheibe des verunfallten PKW einschlug. Ein Notarzt sowie Notfallsanitäter betreuten und untersuchten die verletzten Personen, von denen eine in ein Krankenhaus transportiert wurde. Der Fahrer der Straßenbahn wurde durch den Notfallmanager der Rheinbahn betreut. Auslaufende Betriebsmittel aus dem PKW wurden abgestreut und die Fahrzeugbatterie am verunfallten PKW wurde abgeklemmt. Zur Ermittlung der Unfallursache hat die Polizei ihre Arbeit aufgenommen. Nach gut einer Stunde rückten die letzten Kräfte der Feuerwehr zu ihren Standorten wieder ein.

