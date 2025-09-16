Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Arbeitsunfall bei Tiefbauarbeiten - zwei Arbeiter schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 16. September 2025, 10.26 Uhr, Schadowstraße, Stadtmitte

Am Dienstagvormittag ereignete sich an der Schadowstraße in Düsseldorf ein Unfall bei Arbeiten an einer Fernwärmeleitung, bei welchem zwei Menschen schwer verletzt wurden. Die Feuerwehr sicherte den Bereich ab und der Rettungsdienst versorgte die Verletzten. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Gegen halb elf meldeten Anrufer ein Feuer an der Schadowstraße in Stadtmitte an die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf. Umgehend alarmierte die Leitstelle Einsatzkräfte der Feuerwehr wie auch des Rettungsdienstes zur gemeldeten Adresse. Als diese nur vier Minuten nach der Alarmierung vor Ort eintrafen, stellten sie einen Unfall bei Arbeiten an einer Fernwärmeleitung fest. Umgehend entsandte der Einsatzleiter Einsatzkräfte zur Sicherung des Bereiches und zur Versorgung der Verletzten. Zur Unterstützung wurden weitere Kräfte des Rettungsdienstes, unter anderem ein Rettungshubschrauber aus Duisburg, angefordert. Zwei Arbeiter wurden durch den Unfall schwer verletzt und nach der Versorgung durch Notärzte und Notfallsanitäter in Krankenhäuser transportiert. Durch den Betreiber wurde die beschädigte Fernwärmeleitung abgeschiebert, sodass hiervon keine weitere Gefahr ausging. Für mehrere Betroffene wurden Notfallseelsorger angefordert, welche die Betreuung übernahmen.

Der Einsatz endete für die etwa 30 Einsatzkräfte nach rund 90 Minuten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen werden durch das zuständige Amt für Arbeitsschutz übernommen.

