Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Teileinsturz einer Gebäudedecke in einem Mehrfamilienhaus

Keine Verletzten, Gebäude unbewohnbar

Düsseldorf (ots)

Freitag, 29. August 2025, 15.10 Uhr, Kronprinzenstraße, Unterbilk

Am Freitagnachmittag informierte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Unterbilk die Feuerwehr über den Teileinsturz der Decken seiner Wohnung. Die Kräfte der Feuerwehr stellten einen ausgedehnten Wasserschaden als Ursache fest. Das Wohngebäude ist bis auf weiteres nicht bewohnbar, die Bewohner wurden in Ersatzunterkünften untergebracht. Verletzt wurde niemand

Um 15:10 Uhr wurden die Kräfte der Feuerwehr Düsseldorf in die Kronprinzenstraße nach Unterbilk alarmiert. Der Anrufer meldete den Einsturz der Decke seines Badezimmers. Besonders in Bauunfällen geschulte Einsatzkräfte, welche die Einsatzstelle bereits fünf Minuten nach der Alarmierung erreichten, bestätigten die Meldung des Anrufers. Schnell konnten sie einen ausgedehnten Wasserschaden in dem Gebäude als Ursache für das Teilversagen der Deckenkonstruktion ausfindig machen. In zwei Geschossen des Gebäudes konnten Durchfeuchtungen im Mauerwerk festgestellt werden. Das Bauaufsichtsamt wurde hinzugezogen.

Aus Sicherheitsgründen musste das Gebäude von der Wasser-, Gas- und Stromversorgung getrennt werden.

Die Nutzung des Gebäudes wurde durch das Bauaufsichtsamt untersagt. Die Landeshauptstadt organisierte für zwölf Bewohner die Unterbringung in einer Ersatzunterkunft.

Verletzt wurde beim Herabstürzen der Decke glücklicherweise niemand. Nach etwa drei Stunden konnten die letzten Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurückkehren.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell