POL-REK: 250605-1: Sieben Verletzte nach Verkehrsunfall - Nachtrag

Hürth (ots)

Die Ermittlungen dauern an

Nachtrag zur Pressemeldung mit der Ziffer 1 vom 4. Juni 2025.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (4. Juni) in Hürth an der Einmündung Theresienhöhe und Frechener Straße erfasste ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Rhein-Erft-Kreis mit seinem BMW eine Gruppe Schüler einer Hürther Grundschule und einen Begleiter. Bei dem Verkehrsunfall wurden nach aktuellem Stand sieben Personen verletzt. Der Begleiter (25) der Schülergruppe und eine Schülerin (10) wurden schwer verletzt. Vier weitere Kinder (10) und ein Zeuge (67) wurden leicht verletzt. Die Leichtverletzten wurden entweder vor Ort medizinisch behandelt oder konnten die Krankenhäuser bereits wieder verlassen.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand soll die Schülergruppe, bestehend aus zwei Klassen, gegen 12.15 Uhr, von der Theresiastraße in Richtung Theresienhöhe unterwegs gewesen sein. Nachdem ein Teil der Schülergruppe die Fahrbahn der Frechener Straße an der Fußgängerampel überquert hatte, habe die zweite Gruppe auf die nächste Grünphase gewartet. Sie sollen dann bei Grünlicht die Fahrbahn der Frechener Straße betreten haben, als sich der BMW-Fahrer aus Richtung Sudetenstraße von links näherte und die Fußgänger erfasste. Laut derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Polizisten Hinweisen nach, dass der 20-Jährige über eine Rotlicht zeigende Ampel gefahren sei. Laut Zeugenaussagen habe sich der Fahrer unmittelbar nach dem Unfall in Richtung Theresiastraße zu Fuß entfernt, sei jedoch kurz danach wieder zum Unfallort zurückgekehrt.

Polizisten sperrten die Unfallstelle weiträumig ab. Weitere Beamte befragten Zeugen und den Autofahrer. Ein Alkohol- und Drogenvortest fielen negativ aus. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe beim 20-Jährigen. Weitere Beamte beschlagnahmten den BMW sowie das Mobiltelefon und den Führerschein des wegen Straßenverkehrsdelikten bereits einschlägig in Erscheinung getretenen 20-Jährigen.

Aktuell betreuen Experten des polizeilichen Opferschutzes Schüler und Mitarbeiter der betroffenen Grundschule.

Die weiteren Ermittlungen sowie die Auswertung der dokumentierten Spuren dauern an. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell