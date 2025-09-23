Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer im Lagerbereich eines Nahverkehrsunternehmens - Feuerwehr verhindert Ausbreitung, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Montag, 22. September 2025, 22.24 Uhr, Lierenfelder Straße, Lierenfeld

Am späten Montagabend meldete die automatische Brandmeldeanlage einen Brand in einer Lagerhalle an die Feuerwehrleitstelle. Die ersten Einsatzkräfte stellten eine starke Rauchentwicklung fest und leiteten eine Brandbekämpfung ein. Eine Ausbreitung auf weitere Gebäude verhinderten die Einsatzkräfte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Die Leitstelle erreichte am späten Montagabend die Meldung der automatischen Brandmeldeanlage eines Nahverkehrsunternehmens in Lierenfeld. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten nach der Alarmierung eintrafen, stellten sie bereits eine starke Rauchentwicklung aus einem Lagerbereich fest. Zur Unterstützung alarmierte die Leitstelle weitere Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes nach Lierenfeld. Umgehend entsandte der Einsatzleiter mehrere Trupps zur Brandbekämpfung in das Gebäude. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung, sodass der Einsatzleiter bereits 30 Minuten nach dem Eintreffen "Feuer unter Kontrolle" an die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf melden konnte. Um auch die letzten Glutnester zu erreichen, setzen die Einsatzkräfte geringe Mengen an Löschschaum ein. Eine Ausbreitung auf weitere Gebäude verhinderten die Einsatzkräfte erfolgreich. Menschen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

In den frühen Morgenstunden führte die Feuerwehr eine routinemäßige Brandnachschau durch. Hierbei konnten keine Glutnester mehr festgestellt werden.

Nach etwa drei Stunden kehrten die letzten der rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu ihren Standorten zurück. Unter ihnen befanden sich auch ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr. Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell