FW-D: Verkehrsunfall mit Rettungswagen - Zwei Menschen verletzt

Montag, 22. September 2025, 10.04 Uhr, Charlottenstraße, Stadtmitte

Am Montagmorgen kollidierte im Kreuzungsbereich der Charlottenstraße und der Immermannstraße eine Straßenbahn mit einem Rettungswagen, welcher sich auf der Anfahrt zu einem Notfalleinsatz befand. Die Besatzung des Rettungswagens wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Düsseldorfer Krankenhaus transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Gegen kurz nach zehn Uhr meldete am Montagmorgen ein Rettungswagen einen Eigenunfall mit einer Straßenbahn auf der Charlottenstraße. Umgehend entsandte die Leitstelle mehrere Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur gemeldeten Adresse. Parallel wurde ein weiterer Rettungswagen zum ursprünglichen Notfalleinsatz alarmiert. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Bahn auf betroffene oder verletzte Personen. Die Besatzung des Rettungswagens wurde verletz und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Düsseldorfer Krankenhaus transportiert. Der Rettungswagen war nicht mehr einsatzbereit und musste abgeschleppt werden.

Die letzten der gut 20 Einsatzkräfte kehrten nach einer Stunde zu ihren Standorten zurück. Die Ermittlung zur Unfallursache übernimmt die Polizei.

