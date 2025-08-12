Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Ford brennt aus in der Offenburger Innenstadt

Offenburg (ots)

Die FEUERWEHR OFFENBURG musste am Dienstag kurz nach 16.00 Uhr zu einem Fahrzeugbrand am Freiburger Platz ausrücken.

Der Fahrer eines Ford Focus musste an dem großen Ampelknoten zwischen Oken-, Freiburger- und Straßburger Straße verkehrsbedingt anhalten, als plötzlich Rauch und Flammen aus dem Motorraum schlugen.

Als die Feuerwehr nur wenige Minuten später an der belebten Kreuzung eintraf, brannte bereits ein großer Teil des in die Jahre gekommenen PKW. Den Atemschutzträgern blieb nur übrig, das brennende Wrack zu löschen. Der Nachmittagsverkehr in der Straßburger Straße in Richtung Innenstadt kam durch den brennenden PKW und die Einsatzmaßnahmen kurzzeitig zum Erliegen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Fahrer kam mit einem gehörigen Schrecken davon.

Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräten eine knappe halbe Stunde tätig.

