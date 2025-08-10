Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Auch Vogelmädchen lieben Schmuck - frei nach "diamonds are a girls best friend"

Offenburg (ots)

Eine junges Amselmädchen hielt die Feuerwehr am Samstagmorgen in der Offenburger Innenstadt im Trab. Der Vogel verirrte sich ausgerechnet in ein Schmuckgeschäft und flog auf der Suche nach dem Ausgang eifrig im Laden umher.

Um die zunächst erfolglos gebliebenen Befreiungsversuche von Tier und Angestellten zu unterstützen, rückte die Feuerwehr mit Käscher und Transportbox an.

Mit vereinten Kräften und koordiniertem Vorgehen konnte das Amselmädchen unverletzt in die Tierbox eingefangen. In einer nahegelegenen Grünanlage konnte die Feuerwehr das Tier wieder in die Freiheit entfliegen lassen.

