Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: 27-jähriger kommt von Fahrbahn ab- Alkoholeinfluss festgestellt

Ennepetal (ots)

Unter dem Einfluss alkoholischer Getränke verursachte ein 27-jähriger aus Hagen am 23.05.2025, gegen 23:45 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Bergstraße. Nach ersten Erkenntnissen befuhr er die Bergstraße in Fahrtrichtung Hagen und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw gegen ein Verkehrszeichen und gegen einen Mast einer Stromleitung. Durch die Wucht des Aufpralls brach der Mast ab. Der Beifahrer des 27-jährigen wurde durch den Unfall leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Hagener unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies mit einem Wert von über 2 Promille. Eine Blutprobe folgte und der Führerschein wurde sichergestellt. Der Pkw der Marke VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

