Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Zusammenstoß zwischen PKW und Roller auf Parkplatz - Rollerfahrer leicht verletzt

Hattingen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Hattingen bei einem Verkehrsunfall am 22.05.2025 gegen 19:20 Uhr. Eine 59-jährige Hattingerin fuhr mit ihrem PKW der Marke Skoda über eine Parkplatzeinfahrt auf den Parkplatz an der Lindstockstraße. Zu diesem Zeitpunkt kam der Rollerfahrer mit seinem Roller Aprilia von links über den Parkplatz gefahren. Es kam zur Kollision zwischen PKW und Roller. Der 15-jährige stürzte zur Boden und verletzte sich leicht. Er kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell