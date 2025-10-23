BPOLD-B: Feststellungen von unerlaubten Einreisen durch die Bundespolizeidirektion Berlin

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots) - In der Nacht zu Dienstag soll ein Mann einen Reisenden innerhalb einer S-Bahn mit einem Messer bedroht haben. Die Bundespolizei nahm den Angreifer vorläufig fest. Gegen 00:30 Uhr gerieten zwei Männer innerhalb einer am Bahnhof Berlin Ostkreuz stehenden S-Bahn der Linie 7 in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll einer der beiden schließlich ein Messer gezogen ...

