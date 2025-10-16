Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl aus Pkw - Täter gefasst

Altenbeken (ots)

(ivdh) Drei Täter öffneten Mittwochnacht, 15. Oktober, ein unverschlossenes Auto in Altenbeken. Die Eigentümer stellten die Täter und erlangten die Beute zurück.

Der schwarze 3er BMW war vor dem Grundstück der 30-Jährigen Halterin geparkt. In der Nacht gegen 23:40 Uhr war sie durch laute Geräusche auf drei Männer an ihrem Auto aufmerksam geworden. Gemeinsam mit ihrem 40-jährigen Ehemann verfolgten sie die drei Täter. Auf Ansprache gaben die Männer die zuvor erlangte Beute zurück und entfernten sich. Die Eigentümerin alarmierte die Polizei. In der Fahndung konnten ein 26-Jähriger, ein 24-Jähriger und ein 21-Jähriger im Nahbereich angetroffen werden. Zwei der drei Personen wurden zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Gegen die drei Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Das ist nochmal gut ausgegangen. Dennoch rät die Polizei, bringen Sie sich selbst nicht in gefährliche Situationen. Sicherheit geht vor. Alarmieren die die Polizei über den Polizeiruf 110.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell