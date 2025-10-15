PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Frau bei Alleinunfall schwer verletzt

Delbrück-Bentfeld (ots)

(md) Am Dienstag, 15. Oktober kam eine 65 Jahre alte Frau mit ihrem Nissan auf der Heddinghauser Straße in Delbrück-Bentfeld aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer.

Die Frau war mit ihrem Wagen in Richtung B64 unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache von der Straße abkam und gegen einen Telefonmast knallte. Das Auto kam am Straßenrand auf der Seite zum Liegen Ein 37 Jahre alter Mann leistete erste Hilfe und setzte den Notruf ab. Die Frau wurde von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und kam mit dem Rettungswagen schwerverletzt in ein Paderborner Krankenhaus. Die Heddinghauser Straße war zwischen dem Bentfelder und dem Heddinghauser See in beide Richtungen für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Es entstand Schaden in fünfstelliger Höhe.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

