Polizei Paderborn

POL-PB: Grauer Audi A6 versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(ivdh) Einer Streifenwagenbesatzung war am Montag, 13. Oktober, um 18:45 Uhr auf dem Frankfurter Weg in Paderborn ein grauer Audi A6 aufgefallen, dessen Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Polizeibeamten beabsichtigten das Auto anzuhalten und zu kontrollieren. Offensichtlich bemerkte der Fahrer die Polizei und beschleunigte. Er überquerte die Kreuzung auf den Heinz-Nixdorf-Ring mit überhöhter Geschwindigkeit. Trotz Anhaltezeichens setzte der Fahrer seine Fahrt fort und missachtete in Höhe der Riemekestraße das Rotlicht der Ampel. An der Kreuzung Elsener Straße / Paderborner Straße hielten mehrere Autos vor der Ampel. Der Audi fuhr in den Gegenverkehr in den Kreuzungsbereich ein. Ein unbekanntes Auto kam aus der Elsener Straße und bog auf den Heinz-Nixdorf-Ring ab. Der Fahrzeugführer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zeitweise erreichte der A6 eine Höchstgeschwindigkeit von 160 Stundenkilometern. Die Polizei brach die Hinterherfahrt ab, um keine weiteren Personen zu gefährden. Kurze Zeit später konnte das geparkte Auto in der Nähe des Stadions festgestellt werden. Auch der 32-jährige Fahrer wurde fußläufig im Nahbereich angetroffen.

Der Audi und das Handy des Fahrers wurden beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, verbotenem Einzelrennens sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Auto machen, das bis zum Stillstand bremsen musste und gefährdet wurde? Wer hat beobachtet, wie der Fahrer den Audi A6 geparkt hat? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

