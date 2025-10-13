PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall mit zwei Autos

Hövelhof-Riege (ots)

(md) Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend, 12. Oktober, stießen gegen 21.30 Uhr auf der Hövelrieger Straße und Ramselstraße in Hövelhof-Riege zwei Autos zusammen. Alle fünf Insassen beider Pkw verletzten sich, zwei davon schwer.

Eine 19 Jahre alte Frau aus dem Kreis Höxter befuhr die Hövelrieger Straße in Fahrtrichtung Hövelhof mit ihrem Opel Meriva. Im Auto waren zwei Beifahrer. Zeitgleich war ein 29 jähriger mit seinem VW Tiguan, ebenfalls mit einer Beifahrerin, auf der Hövelrieger Straße in Fahrtrichtung Hövelriege unterwegs. Unmittelbar hinter der langgezogenen Linkskurve in Höhe der Einmündung Ramselstraße geriet die Opel-Meriva-Fahrerin aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr, sowie auf die linksseitige Bankette. Bei dem Versuch, zurück auf die Fahrbahn und ihren Fahrstreifen zu gelangen, drehte sich das Auto und stieß mit dem entgegenkommenden VW Tiguan zusammen.

Die 19 jährige Opel-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht, ebenso ihr 17 Jahre alter Mitfahrer, der auf der Rückbank saß. Die 17 Jahre alte Beifahrerin verletzte sich schwer. Alle kamen mit dem Krankenwagen in ein Paderborner Krankenhaus. Der Fahrer des Tiguan und seine 25-jährige Beifahrerin kamen leichtverletzt in eine Klinik.

An beiden Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden mit einer Schadenssumme in Höhe von 35.000 Euro. Die Hövelrieger Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
