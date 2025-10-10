Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN - 70 Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Paderborn/Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Im Tagesverlauf des Donnerstags (09.10.) führte die Polizei im Kreis Paderborn Verkehrskontrollen innerhalb der Roadpol Safety Wochen "Focus on the Road" durch. Ein Schwerpunkt lag dabei auf dem Thema Ablenkung durch beispielsweise Mobiltelefone am Lenkrad, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Elf Autofahrende und zwei Radfahrer nutzten ihr Handy während der Fahrt. Ein 38-jähriger Autofahrer aus Paderborn wurde bei der Benutzung eines Mobiltelefons auf dem Paderwall angehalten und kontrolliert. Kurze Zeit später wurde er in der Straße Kisau erneut mit Handy angetroffen. Nach der zweiten Kontrolle fuhr er mit Vollgas davon und gefährdete dabei eine Frau, die mit ihrem Rollator unterwegs war. Der 38-Jährige wurde zum dritten Mal angehalten. Als er aufgefordert wurde, seinen Führerschein herauszugeben, kam zum Handgemenge mit den kontrollierenden Polizeibeamten. Dabei wurde durch die Einsatzkräfte Pfefferspray eingesetzt. Letztendlich wurde der Führerschein des Mannes auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt.

Insgesamt 70 Ordnungswidrigkeiten stellten die Polizeibeamte fest und fertigten dazu Anzeigen oder erhoben ein Verwarnungsgeld.

Bei der Kontrolle eines von zwei Personen benutzten E-Scooters auf der Hatzfelder Straße in Schloß Neuhaus gab der Fahrer an, 14 Jahre alt zu sein. Bei der Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass er erst 13 Jahre alt war und das Fahrzeug somit nicht führen durfte. Gegen ihn wurde Anzeige gefertigt.

#LEBEN - Für die Polizei NRW ist die Ablenkung durch mobile Geräte wie Smartphone oder Tablet ein Schwerpunkt bei der Bekämpfung von Verkehrsunfällen. Die Polizei im Kreis Paderborn beobachtet die zunehmende Nutzung von Smartphones während der Teilnahme am Straßenverkehr mit großer Sorge. Auto- oder Radfahrer werden dadurch massiv mental abgelenkt. Schon ein kurzer Blick aufs Display bedeutet ein lebensgefährliches Risiko! Wer sich bei gefahrenen 50 km/h für zwei Sekunden von der Straße abwendet, um aufs Display zu schauen, fährt fast 30 Meter blind! Telefonieren am Steuer ohne Freisprechanlage ist genauso gefährlich wie 0.8 Promille Alkohol im Blut, wer eine SMS schreibt, reagiert wie ein Fahrer mit 1,1 Promille im Blut. Wer während der Fahrt ein Smartphone benutzt, gefährdet damit nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer in höchstem Maße.

Sie sind auf der sicheren Seite, wenn Sie während der Autofahrt Ihr Smartphone einfach außer Reichweite aufbewahren - dann kommen Sie auch nicht in Versuchung, mal eben während der Fahrt Ihre SMS zu checken. Wenn Sie telefonieren wollen oder müssen, tun Sie das per Freisprecheinrichtung oder fahren Sie eine geeignete Möglichkeit zum Halten an. Bei ausgeschaltetem Motor können Sie Ihr Handy benutzen.

