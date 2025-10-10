PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruchdiebstahl in einen Bauwagen - Polizei sucht Zeugen

Salzkotten-Upsprunge (ots)

(ivdh) Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, 08. Oktober, 15.00 Uhr, und Donnerstag, 09. Oktober, 06.00 Uhr, in einen Bauwagen auf einer Baustelle in der Hederbornstraße in Salzkotten-Upsprunge eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang in den Wagen und durchwühlten ihn. Außerdem versuchten sie, einen geschlossenen Anhänger aufzubrechen. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

