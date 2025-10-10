POL-PB: Nachtragsmeldung zu einem laufenden Einsatz in Paderborn
Paderborn/Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Paderborn - Wie berichtet, erlitt eine Schülerin eines Weiterbildungszentrums am Mittwoch, 08.10.2025, lebensgefährliche Stichverletzungen. Die Polizei benennt weitere Informationen und öffnet ein Hinweisportal für Zeugen.
Der Sachverhalt wird als versuchtes Tötungsdelikt eingeordnet. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Bielefeld, unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Stefan Esdar, hat die Ermittlungen übernommen. Das Ermittlerteam setzt sich aus Beamten der Polizei Bielefeld und Paderborn zusammen.
Die Durchsuchung der Schule ist abgeschlossen und negativ verlaufen.
Zeugen werden gebeten, Fotos und Videos, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, im Hinweisportal der Polizei NRW hochzuladen: https://nrw.hinweisportal.de/
Erste Meldung vom 08.10.2025 um 15:03 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6133783
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell