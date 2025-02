Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt auf Taxifahrer - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Am 8. Februar wurde die Polizei gegen 18.15 Uhr zu einem Raubdelikt auf einen Taxifahrer in Herne gerufen.

Ein 31- jähriger Taxifahrer aus Herne hatte gegen 18 Uhr an der Bushaltestelle Lessingstraße in Castrop-Rauxel einen Fahrgast aufgenommen. Dieser gab zunächst an, zum Bahnhof in Herne fahren zu wollen.

Während der Fahrt änderte der Fahrgast die Route und wies den Taxifahrer an, über die Nordstraße zu einem Parkstreifen in der Forellstraße zu fahren, um dort einen Freund abzuholen.

Als das Taxi auf dem Parkstreifen der Forellstraße, in Höhe der Hausnummer 44, zum Stehen kam, bedrohte der Fahrgast den 31-jährigen Fahrer plötzlich mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Der Täter entwendete die Tageseinnahmen des Taxifahrers in Höhe von etwa 1.000 Euro und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Schloss Strünkede Park. Von dort setzte er seine Flucht in Richtung Westring fort.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - dunkelhäutig ("afrikanischer Phänotyp") - etwa 175 bis 178 cm groß - schlanke Statur - geschätztes Alter zwischen 30 und 40 Jahren - komplett dunkel gekleidet - trug eine FFP2-Maske sowie eine schwarze, halblange Wollmütze (sogenannte "Fisherman Beanie") - sprach gutes Deutsch

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell