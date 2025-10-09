PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Auffahrunfall mit vier Autos und zwei Leichtverletzten

Paderborn-Neuenbeken (ots)

(ivdh) Bei einem Auffahrunfall auf der B 64 in Paderborn-Neuenbeken haben sich am Mittwochnachmittag, 08. Oktober, zwei Autofahrerinnen leichte Verletzungen zugezogen.

Eine 18-Jährige war mit einem Renault Megane gegen 16:25 Uhr in Richtung Höxter unterwegs. Kurz nach der dortigen Tankstelle stockte der Verkehr. Sie bremste, kam jedoch nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den vor ihr haltenden Fiat Panda auf, in dem eine 46-Jährige saß. Ihr Fahrzeug wurde auf den davorstehenden VW UP einer 58-Jährigen geschoben. Das Auto kollidierte dann noch mit dem davor befindlichen Ford Focus mit einer 38-Jährigen am Steuer.

Die 18-Jährige und die 46-Jährige wurden leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus transportiert. Der Megane, der Fiat und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 7.500 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
