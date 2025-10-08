Polizei Paderborn

POL-PB: Leichtverletzter Autofahrer bei Alleinunfall

Delbrück-Westenholz (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf der Knäppenstraße in Delbrück-Westenholz hat sich am Dienstagnachmittag, 07. Oktober, ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 37-jährige Fahrer eines Toyota Europe fuhr gegen 14.15 Uhr in Richtung Westenholz. In einer Rechtskurve verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum. Das Auto fing Feuer, doch der Fahrer konnte sich rechtzeitig daraus befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus nach Lippstadt. Die Feuerwehr Delbrück löschte den Toyota. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell