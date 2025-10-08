Polizei Paderborn

POL-PB: Leichtverletzte bei Alleinunfall

Paderborn (ots)

(md) Am Dienstag, 07. Oktober kollidierte eine 32 Jahre alte Frau auf der Straße Weltsöden in Paderborn-Wewer mit ihrem VW Caddy mit einem Baum und verletzte sich dabei leicht.

Die junge Frau kam aus ungeklärter Ursache am Nachmittag nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Sie verletzte sich dabei leicht und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Ihre zweijährige Tochter, die mit im Wagen war, blieb unverletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell