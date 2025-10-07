PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Scheuneneinbruchbruch gesucht

Salzkotten (ots)

(md) Unbekannte brachen zwischen Sonntag, 05. Oktober, 17.00 Uhr und Montag, 06. Oktober, 09.30 Uhr eine Scheune an der Mühlenstraße in Salzkotten auf und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbruch fiel am Montagmorgen auf. Der oder die Täter waren mit der Beute in unbekannte Richtung geflohen. Die Polizei bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

