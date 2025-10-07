PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Fünf Leichtverletzte bei Unfällen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Bei einem Auffahrunfall am Montagabend an der Kreuzung Residenzstraße und Münsterstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus verletzten sich vier Fahrzeuginsassen leicht. Auch eine Radlerin zog sich durch einen Pkw leichte Verletzungen zu.

Gegen 21.25 Uhr befuhr ein 64 Jahre alter Mazda-Fahrer mit seinem Auto die Münsterstraße Richtung Delbrück. Aus ungeklärter Ursache fuhr er auf einen Fiat auf, der an der dortigen Ampel stand. Der 48 Fahrer des Fiat blieb unverletzt, seine 42 Jahre alte Beifahrerin und ein 16-jähriger Mitfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu.

Auch der Fahrer des Mazda uns sein 24 Jahre alter Beifahrer verletzten sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Eine 58-jährige Pedelec-Fahrerin war am Dienstagnachmittag gegen 17.00 Uhr auf dem Hatzfelder Platz in Richtung Hatzfelder Straße in Schloß Neuhaus unterwegs. In Höhe einer Spielhalle kollidierte dann ein 30 Jahre alter BMW-Fahrer beim Ausparken mit der Frau, die sich leicht verletzte. Es entstand geringer Sachschaden.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 10:19

    POL-PB: Verfolgungsfahrt mit schwarzem Mercedes AMG - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (mh) Nach einer Verfolgungsfahrt im Paderborner Wohngebiet Auf der Lieth am frühen Samstagvormittag, 04. Oktober, sucht die Polizei Zeugen. Einer Streifenwagenbesatzung war gegen 09.50 Uhr auf dem Vinsebecker Weg ein schwarzer Mercedes AMG aufgefallen, da dieser zu schnell unterwegs war. Die Polizei folgte dem AMG, der daraufhin in mehrere ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 09:54

    POL-PB: Mehrere Einbrüche in Autos - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (mh) Zwischen Freitagnachmittag, 03. Oktober, und Sonntagnachmittag, 05. Oktober, sind unbekannte Täter in mehrere Autos im Paderborner Stadtgebiet eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. An der Bleichstraße in Paderborn warf ein unbekannter Täter am Freitagmorgen zwischen Mitternacht und 06.00 Uhr zunächst eine Fensterscheibe ein, um im Anschluss das Fahrzeuginnere zu durchwühlen. Er flüchtete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren