Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Schlägereien auf der Kirmes
Vettelschoß (ots)
Sowohl in der Freitagnacht als auch am Samstagabend kam es im Zusammenhang mit der Kirmesveranstaltung in Vettelschoß zu Schlägereien mit mehreren beteiligten Jugendlichen und Heranwachsenden. Die beteiligten Personen wurden, soweit bekannt, alle nur leicht verletzt. Im Zuge der Anzeigenaufnahmen wurde jeweils nur eine Partei der Kontrahenten angetroffen. Es wurden Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen.
