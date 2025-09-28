PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schlägereien auf der Kirmes

Vettelschoß (ots)

Sowohl in der Freitagnacht als auch am Samstagabend kam es im Zusammenhang mit der Kirmesveranstaltung in Vettelschoß zu Schlägereien mit mehreren beteiligten Jugendlichen und Heranwachsenden. Die beteiligten Personen wurden, soweit bekannt, alle nur leicht verletzt. Im Zuge der Anzeigenaufnahmen wurde jeweils nur eine Partei der Kontrahenten angetroffen. Es wurden Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 08:06

    POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

    Roth (ots) - Am Donnerstag, 25.09.2025, kam es zwischen 13.20 und 16.30 Uhr in Roth, Taubenweg, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter das hintere Kennzeichenschild von einem Pkw Ford Focus. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 20:46

    POL-PDNR: Nachtragsmeldung zu Einsatzmaßnahmen nach Explosion und Brand

    Daaden (ots) - Wie bereits berichtet, kam es gegen 15:40 Uhr an einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Betzdorfer Straße zu einem Explosionsgeschehen, wodurch das betroffene Gebäude in der Folge einstürzte. Nach dem bisherigen Stand wurden durch den Unglücksfall insgesamt 8 Personen verletzt. Ein 15-jähriger Jugendlicher wurde mit schweren Verletzungen mittels ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 11:17

    POL-PDNR: Brand eines Einfamilienhauses in Flammersfeld

    Betzdorf (ots) - In den Morgenstunden des 24.09.2025 kam es in der Gartenstraße in Flammersfeld zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Der Brandausbruch war im Dachgeschoss. Durch das Feuer wurden Teile des Dachstuhls und des Gaubenbereichs beschädigt. Der einzige Bewohner war nicht vor Ort. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr hatte den Brand zügig unter Kontrolle. Es liegen bisher keine Hinweise auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren