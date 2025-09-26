PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Roth (ots)

Am Donnerstag, 25.09.2025, kam es zwischen 13.20 und 16.30 Uhr in Roth, Taubenweg, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter das hintere Kennzeichenschild von einem Pkw Ford Focus. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 20:46

    POL-PDNR: Nachtragsmeldung zu Einsatzmaßnahmen nach Explosion und Brand

    Daaden (ots) - Wie bereits berichtet, kam es gegen 15:40 Uhr an einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Betzdorfer Straße zu einem Explosionsgeschehen, wodurch das betroffene Gebäude in der Folge einstürzte. Nach dem bisherigen Stand wurden durch den Unglücksfall insgesamt 8 Personen verletzt. Ein 15-jähriger Jugendlicher wurde mit schweren Verletzungen mittels ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 11:17

    POL-PDNR: Brand eines Einfamilienhauses in Flammersfeld

    Betzdorf (ots) - In den Morgenstunden des 24.09.2025 kam es in der Gartenstraße in Flammersfeld zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Der Brandausbruch war im Dachgeschoss. Durch das Feuer wurden Teile des Dachstuhls und des Gaubenbereichs beschädigt. Der einzige Bewohner war nicht vor Ort. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr hatte den Brand zügig unter Kontrolle. Es liegen bisher keine Hinweise auf ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 07:28

    POL-PDNR: Diebstahl von Dieselkraftstoff

    Altenkirchen (ots) - In der Zeit von Dienstag, 23.09.2025, 15.30 Uhr, bis Mittwoch, 24.09.2025, 07.30 Uhr, kam es auf einer Baustelle in Altenkirchen, Im Schleedörn, zu einem Diebstahl. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter Dieselkraftstoff aus einem Teleskopstapler. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren