Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Dieselkraftstoff

Altenkirchen (ots)

In der Zeit von Dienstag, 23.09.2025, 15.30 Uhr, bis Mittwoch, 24.09.2025, 07.30 Uhr, kam es auf einer Baustelle in Altenkirchen, Im Schleedörn, zu einem Diebstahl. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter Dieselkraftstoff aus einem Teleskopstapler. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
