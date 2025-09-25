Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl von Dieselkraftstoff
Altenkirchen (ots)
In der Zeit von Dienstag, 23.09.2025, 15.30 Uhr, bis Mittwoch, 24.09.2025, 07.30 Uhr, kam es auf einer Baustelle in Altenkirchen, Im Schleedörn, zu einem Diebstahl. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter Dieselkraftstoff aus einem Teleskopstapler. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
